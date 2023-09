SPD scheitert mit Antrag Kreisausschuss lehnt drittes Frauenhaus erneut ab

Bislang gibt es keine bundesrechtlichen Regelungen über den Aufbau einer bedarfsgerechten Infrastruktur an Schutzeinrichtungen für gewaltbetroffene Frauen, wie es die Istanbul Konvention vorgibt. Noch sind die Länder für die Schutzeinrichtungen verantwortlich und diese haben nur „punktuelle Regelungen“ erlassen. Eine grundsätzliche finanzielle Regelung gebe es nicht, so Grünhage. „In keinem Bundesland besteht eine gesetzliche Pflicht zur Bedarfsplanung und zur Schaffung eines wohnortnah zugänglichen Netzes an Einrichtungen.“ Nach der aktuellen Rechtslage ist die Schaffung von Frauenhäusern eine freiwillige Aufgabe der Kommunen. Doch das wolle die jetzige Koalition in Berlin regeln. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) bereite derzeit ein Gesetzesvorhaben vor. Dieses gelte es abzuwarten.