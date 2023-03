Diskussion um Radregion Rheinland Rhein-Sieg-Kreis lädt Mirca Litto in Ausschuss nach Bonn ein

Ob das die Bonner Ratsmehrheit noch umstimmen kann? Der Kreisausschuss hat am Montag einstimmig beschlossen, die Geschäftsführerin des Vereins Radregion Rheinland (RRR), Mirca Litto, in den gemeinsamen Planungsausschuss von Bonn und Rhein-Sieg-Kreis einzuladen, der am Mittwoch im Bonner Stadthaus tagt. Sie soll über die Arbeit und die Ausrichtung des interkommunalen Vereins berichten und die Gründe darlegen, warum die Mitgliedsbeiträge angehoben werden sollen. Landrat Sebastian Schuster und die Kreispolitiker hoffen, dass das die Bonner Mehrheit aus Grünen, SPD, Linken und Volt noch überzeugen kann, Mitglied in der Radregion Rheinland zu bleiben.