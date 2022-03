Corona im Rhein-Sieg-Kreis : Der Inzidenzwert für den Kreis bleibt unzuverlässig

Hard Schutzausrüstung in Leimbach : Unternehmen aus dem Ahrtal verkauft Masken in die ganze Welt Das Unternehmen „Hard Schutzausrüstung“ produziert im Ahrtal mit wachsendem Erfolg Mund- und Nasenschutzmasken und verkauft sie in die ganze Welt. In einer kleinen Garage fing kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie alles an.