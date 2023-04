Feuerwehr im Rhein-Sieg-Kreis Neues Löschfahrzeug löscht und lüftet per Fernsteuerung

Das LUF 60 ist bereits in vielen Städten und Landkreisen im Einsatz: So löschte die Hamburger Feuerwehr mit seiner Hilfe 2019 einen Brand in einer Tiefgarage am Fischmarkt. Der Landkreis Leer schaffte eines an für Brandeinsätze im Emstunnel und setzte es bei größeren Hallenbränden innerhalb und außerhalb des Kreises ein. In Friesland kam das LUF 60 beim Brand einer mit Altpapier gefüllten Lagerhalle zum Einsatz.