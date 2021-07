Vorgehen des Krisenstabs : Rhein-Sieg-Kreis plant Stab zum Wiederaufbau

Die überschwemmte RSAG-Entsorgungsanlage in Miel. Foto: Joachim Schölzel

Rhein-Sieg-Kreis Landrat Sebsatian Schuster hofft auf die versprochenen Hilfen von Bund und Land. Der Kreis erklärt, warum erst vier Tage nach dem Unwetter der Katastrophenfall ausgerufen wurde.

Vier Tage nach dem verheerenden Unwetter hat der Krisenstab des Rhein-Sieg-Kreises für die betroffenen Gebiete den Katastrophenfall ausgerufen. „Das war eine perspektivische Entscheidung“, erklärt Katja Eschmann, stellvertretende Pressesprecherin des Kreises, und fügt hinzu: „Hätten wir diesen Status eher erklärt, hätten wir auch nicht mehr Einsatzkräfte vor Ort bekommen. Die Höchstzahl an Einsatzkräften würde schon bei einer Großeinsatzlage herbeigerufen.“

Die jetzige Erklärung zum Katastrophenfall diene dazu, optimale Bedingungen für den Wiederaufbau zu schaffen. „Um den Wiederaufbau optimal bewältigen zu können, brauchen wir ein enges Zusammenspiel der administrativen Bereiche. Die Verzahnung aller Akteure können wir so am besten herstellen“, begründet Landrat Sebastian Schuster seine Entscheidung.

Evakuierung von Oberdrees und Niederdrees aufgehoben

Zusätzlich benötigen die Kommunen aber langfristige Unterstützung. Wie die aussehen kann, steht aktuell noch in den Sternen. „Dazu kann ich noch nichts sagen. Erst einmal müssen wir abwarten, wie schnell und unbürokratisch die versprochenen Hilfen von Bund und Land bei uns eintreffen und in welcher Höhe“, erklärt Schuster auf Nachfrage nach dem Pressetermin mit Bundesinnenminister Horst Seehofer und Ministerpräsident Armin Laschet an der Steinbachtalsperre.