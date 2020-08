Fahrräder, E-Bikes und Lastenrad : Radleihsystem im Rhein-Sieg-Kreis startet im Oktober

Rhein-Sieg-Kreis Die RSVG und nextbike bieten Mietfahrräder ab Oktober auch im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis an. Mit der Zeit soll ein Angebot für den gesamten Kreis entstehen.

Zu Beginn muss sich jeder Kunde registrieren , was kostenlos ist. Zur Verifizierung des Zahlungsmittels legt der Kunde ein Startguthaben von drei Euro an, das bei der ersten Ausleihe als Grundgebühr verrechnet wird oder in anderen Tarifen verfahren werden kann. ca

Ein herkömmliches Rad kostet einen Euro pro angefangene 30 Minuten , maximal neun Euro am Tag, ein E-Bike zwei Euro pro angefangene 30 Minuten (maximal 18 Euro am Tag), ein E-Lastenrad drei Euro pro angefangene 30 Minuten (maximal 27 Euro am Tag). VRS-Abokunden erhalten weitere Vorteile: Entfall der Anmelde- und Grundgebühr, 50-Prozent-Rabatt auf die Miete und Reservierungsgebühr sowie Freiminuten bei Mieten eines konventionellen Rades.

So könnten später die „Angebote verschmelzen“, das heißt, ein Kunde, der sich etwa in Hennef ein Fahrrad ausleiht, könnte dann beispielsweise bis zum Bonner Bertha-von-Suttner-Platz fahren und es dort abstellen und auf dem Rückweg ein Rad in Bonn ausleihen. Doch dafür braucht es noch seine Zeit, zumal die Bonner Stadtwerke (SWB) entsprechend ihre Verträge mit nextbike ausgestalten müssten. Dann können die Kunden mit einer App in der gesamten Region Räder mieten. „Heute ist ja schon zu beobachten, dass viele Nutzer die Räder an der Bonner Stadtgrenze abstellen. In Zukunft können sie einfach durchfahren“, so Kitz. André Berbuir, Abteilungsleiter Verkehr beim Rhein-Sieg-Kreis, begrüßt die Flexibilität über die kommunalen Grenzen hinweg, gibt aber auch zu bedenken, dass jeder Grad an Unabhängigkeit und jeder zusätzliche Service auch mehr Geld kostet.