Hochwasser an Weihnachten Verband lässt Wasser aus der Wahnbachtalsperre abfließen

Pünktlich zu den Feiertagen

Die Sieg - deren Name im Übrigen vom keltischen Wort für „schneller Fluss“ abgeleitet wird - durchquert auf ihren rund 155 Kilometern hauptsächlich das Bergische und das Siegerland. In diesen Gebieten herrscht seit Tagen stark regnerisches Wetter, was auch an der Sieg nicht spurlos vorbei ging. Insbesondere seit Donnerstagabend stieg ihr Pegel rapide an und hat bereits vielerorts die Hürde von drei Metern überschritten. An Heiligabend wird der Scheitelpunkt des Hochwassers erreicht sein. In Eitorf könnte sie auf mehr als 3,80 Metern kommen und so Rekordwerten aus den 1990ern nahe kommen: 1999 erreichte die Sieg dort den letzten Höchstwert von 3,91 Metern. Der gemessene Rekordwert in Eitorf stammt aus dem Jahr 1984. Damals führte die Sieg 4,84 Meter Wasser - mehr wurden bislang noch nie gemessen.