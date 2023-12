Jahresbericht des Rhein-Sieg-Kreis Diese Straßen wurden 2023 saniert

In Zahlen bedeutet das, dass 2,9 Kilometer Kreisstraßen und zusätzlich zwei Kilometer Rad- und Gehwege ausgebessert wurden. Außerdem sei ein letzter größerer Flutschaden beseitigt worden, so der Kreis. Im Zuge der Verkehrssicherheit ließ die Kreisverwaltung auf ihren Straßen auch auf einer Gesamtlänge von 270 Kilometern Fahrbahnränder sowie auf 19 Kilometern Dauermarkierungen erneuern. Des Weiteren führt sie den Abschluss einer 3,5 Kilometer langen Straßen- und Kanalbaumaßnahme in Wachtberg an, nach zwei Jahren Bauzeit.