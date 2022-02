Breitbandausbau im Rhein-Sieg-Kreis : Etliche Schulen und Haushalte bekommen schnelles Internet

Schnelles Internet bekommen immer mehr Haushalte im Rhein-Sieg-Kreis. Foto: dpa/Uwe Anspach

Rhein-Sieg-Kreis Der Breitbandausbau in der Region schreitet voran, sagt Kreiswirtschaftsförderer Hermann Tengler. 110 Schulen sollen ab Mai schnelles Internet bekommen – auch Haushalte und Gewerbe können von einer Förderung des Bundes profitieren.

Der Breitbandausbau im Rhein-Sieg-Kreis schreitet voran. Die sogenannte Weiße-Flecken-Förderung des Bundes sollte vor allem dafür sorgen, dass Haushalte, die mit weniger als 30 Megabits pro Sekunde im Download versorgt wurden, einen Glasfaseranschluss bekommen sollten. Wie Kreiswirtschaftsförderer Hermann Tengler in einer Vorlage für den Ausschuss für Wirtschaft, Digitalisierung und Tourismus, der am Montag, 7. Februar, tagt, darlegt, stehen für den Ausbau von insgesamt 184 Schulen in allen 19 Kommunen des Kreises sowie für einige Haushalte Fördermittel in Höhe von rund 20 Millionen Euro zur Verfügung. Gleichzeitig seien für insgesamt 65 Gewerbegebiete Fördergelder in vorläufiger Höhe von rund 17 Millionen Euro bewilligt worden. Derzeit werden die Ausschreibung vorbereitet, heißt es.

Seit vergangenem Jahr können Kommunen und Landkreise erstmals auch eine Förderung für den Glasfaserausbau in sogenannten grauen Flecken, also Gebieten mit einer Internetversorgung von weniger als 100 Megabits pro Sekunde, beantragen. Der Kreis wird die Fördermittel gebündelt für alle Kommunen beantragen, die mit dem Kreis eine Kooperationsvereinbarung geschlossen haben. 200.000 Euro für Beraterleistungen seien bereits bewilligt worden.

Zurzeit werde vom Fachamt eine sogenannte Markterkundung durchgeführt, so Tengler. Das bedeutet, dass die Telekommunikationsunternehmen abgefragt werden, welche Versorgungsausbauten sie in den sogenannten Grauen-Flecken-Gebieten geplant haben. Die Förderung erfolgt nämlich nur in jenen Gebieten, wo die Kommunikationsunternehmen nicht tätig werden.

Der für den Breitbandausbau zuständige Fachbereich bei der Wirtschaftsförderung hat eine Übersicht vorgelegt, aus der hervorgeht, dass bereits etliche Schulen mit Breitband versorgt sind. Abgeschlossen ist der Ausbau demnach bereits an 16 Schulen in Bornheim, 13 Schulen in Bad Honnef, neun in Windeck, sechs in Ruppichteroth, sieben in Alfter, sechs in Wachtberg, acht in Eitorf, sieben in Lohmar und sechs in Neunkirchen-Seelscheid. Weitere 110 Schulen sollen ab Mai über das schnelle Internet verfügen können.

Graue-Flecken-Region

Bei den privaten Haushalten sieht es so aus, dass im Rheinbacher Ortsteil Sürst-Hardt, in Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichteroth, Eitorf, im Bad Honner Stadtbezirk Aegidienberg sowie in Wachtberg der Glasfaserausbau abgeschlossen ist. Schnelles Internet ist außerdem auch in den Bornheimer Ortsteilen Roisdorf, Hersel und Merten sowie in Swisttal buchbar.