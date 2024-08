Mobilfunknetz in der Region So steht es um das 5G-Netz im Rhein-Sieg-Kreis

Der Netzanbieter Vodafone hat in Siegburg auf der Straße „Am Grafenkreuz“ eine neue Mobilfunkstation mit der Technologie 5G+ in Betrieb genommen und beginnt damit die nächste Ausbaustufe für sein Mobilfunknetz im Landkreis. Die Telekom betreibt mittlerweile 242 Standorte im Kreis, 36 weitere sind geplant. Telekom und Vodafone haben im Rhein-Sieg-Kreis unter anderem Standorte in Bornheim, Meckenheim, Ruppichteroth, Siegburg, Swisttal, Troisdorf, Windeck, Sankt Augustin, Hennef, Lohmar und Niederkassel – zum Beispiel an Masten, Aussichtstürmen, Kirchtürmen sowie auf den Dächern von Rathäusern, Bürogebäuden und Wohnhäusern.