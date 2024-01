Urteil aus Rheinland-Pfalz sorgt für Unruhe Warum SPD und Städtetag Nachbesserungen bei der Grundsteuerreform fordern

Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer

Jede fünfte Stadt in NRW mit mehr als 20.000 Einwohnern hat in diesem Jahr die Grundsteuer B erhöht. Demgegenüber ist die Steuer auf den Grundbesitz nur in fünf Kommunen in dieser Größenordnung gefallen. Das ist ein Ergebnis einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), die bundesweit rund 700 Städte und Gemeinden mit mindestens 20.000 Einwohnern befragt hat.

Im Rhein-Sieg-Kreis gibt es aktuell in mehreren Kommunen Pläne für Grundsteuererhöhungen, die für lautstarke Bürgerproteste sorgen. In Alfter liegt der Satz derzeit bei 763 Punkten, im Raum steht eine Erhöhung auf 1500 Punkte in 2024 und 1800 Punkte im Jahr 2027. Dagegen hat sich eine Bürgerinitiative gegründet und betreibt die Abwahl von Bürgermeister Rolf Schumacher. In Meckenheim wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B von 571 Punkten in 2022 auf 850 Punkte in diesem Jahr erhöht. Für 2024 ist eine weitere Erhöhung auf 895 Punkte vorgesehen. In Niederkassel gibt es eine Online-Petition gegen die Steigerung der Grundsteuer. In seiner Septembersitzung erhöhte der Niederkasseler Stadtrat die Grundsteuer von 690 auf 1100 Prozentpunkte.

Zu den Kommunen, die die Steuer auf den Grundbesitz gesenkt haben, gehört Troisdorf. Nach erhöhten Schlüsselzuweisungen des Landes hat das Bündnis aus SPD und Grünen den Grundsteuersatz von 590 auf 555 Punkte gesenkt. Landesweit liegt der Spitzensatz bei 950 Prozent in Gladbeck, der niedrigste Wert bei 170 Prozent in Verl. ca