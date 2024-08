Stadtradeln 2024 Welche Gruppe bricht den Fahrrad-Rekord im Rhein-Sieg-Kreis?

Jede und Jeder kann ein Stadtradeln-Team gründen oder einem Team beitreten, um an dem Wettbewerb teilzunehmen. Dabei sollten die Radelnden so oft wie möglich beruflich, in der Freizeit oder im Urlaub das Fahrrad nutzen. Anmelden können sich Interessierte unter www.stadtradeln.de/rhein-sieg-kreis. Dort dann die Stadt oder Gemeinde im Rhein-Sieg-Kreis anklicken, in der man wohnt. Am einfachsten ist die Teilnahme, indem man die Stadtradeln-App aus einem App-Store herunterlädt. Mit der App können die geradelten Kilometer auch automatisch erfasst werden.