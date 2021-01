Gedenken an Medizinverbrechen : Rhein-Sieg-Kreis: Täter und Opfer beim Namen nennen

Die Aktion T4

Mit „Aktion T4“ bezeichnet man die systematische Ermordung von mehr als 70 000 Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen in Nazi-Deutschland in den Jahren 1940/41 aus „rassenhygienischen Gründen“ sowie kriegswirtschaftlichen Erwägungen. Die zentrale Organisation, die den Krankenmord leitete, war an der Berliner Tiergartenstaße 4 untergebracht, daher die Abkürzung T 4. Gutachter entschieden auf dem Papier über Leben und Tod der Patienten. Arbeitsunfähigkeit war das entscheidende Kriterium. War der Tod beschlossen worden, wurden die Opfer aus der Anstalt in eine Zwischenanstalt verlegt und von dort in eine der sechs Tötungsanstalten gebracht, wo sie in Gaskammern umgebracht wurden.

Offiziell wurde die Aktion beendet, jedoch dezentral weitergeführt. Nahrungsentzug und Überdosierung von Medikamenten waren weitaus unauffälligere Methoden der Vernichtung, wie sie in der zweiten Phase von 1942 bis 1945 praktiziert wurden. Schätzungen sprechen von insgesamt 200 000 Getöteten. Als Todesursache wurden Lungenentzündung, Grippe oder Krämpfe angegeben.