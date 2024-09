Kommunen ringen um beste Lösung Radpendlerroute oder Radschnellwege im Rhein-Sieg-Kreis?

Wer kennt das nicht? Kaum hat man sich für eine Baufirma für sein Eigenheim oder den Kauf eines Autos entschieden, da tut sich eine neue Option auf, die vielleicht sogar kostengünstiger und das Ergebnis besser ist. Das Problem: Es wird länger dauern, und es gibt weitere Unwägbarkeiten. So ähnlich geht es zurzeit dem Rhein-Sieg-Kreis und den betroffenen Städten und Gemeinden in der Region, die schon seit Jahren an attraktiven Radwegenetzen planen.