Verkehr im Rhein-Sieg-Kreis : Staus auf der A3 und der B42 bleiben auch zukünftig bestehen

Rhein-Sieg-Kreis Seit 2019 laufen die Instandsetzungsarbeiten auf der A3. Diese werden auch zukünftig Auswirkungen auf den Verkehr im Rhein-Sieg-Kreis haben. Ein Überblick zu den sensibelsten Engstellen.

Lage auf der A3

Für eine angespannte Verkehrslage in den Morgenstunden sorgte in den vergangenen Tagen der Umbau der Baustelle auf der A3 zwischen Kreuz Bonn/Siegburg und Lohmar. Das hatte auch Folgen für die B484 vor der Anschlussstelle Lohmar. Winterliche Witterungsverhältnisse haben die Verkehrslage auf den Autobahnen zusätzlich verschärft, sagt Sabrina Kieback, Sprecherin der Autobahn GmbH. „Wir rechnen damit, dass sich die Verkehrssituation in beiden Bereichen im Laufe der kommenden Woche normalisiert.“

Besonders lange stehen Autofahrer vor der Auffahrt Lohmar. „Da ist einiges suboptimal gelaufen. Die umgelegte Auffahrt war nicht als solche zu erkennen“, räumt die Autobahn GmbH ein. Unbekannte hatten die neuen Schilder gestohlen, die auf die provisorische Auffahrt hinweisen sollten. Weil die Auffahrt versetzt war, führten die Navis die Fahrer zusätzlich an der Auffahrt vorbei. „Die Verwirrung war bei allen groß“, sagt Kieback. Die Autobahn GmbH werde an diesem Wochenende hier noch eine bauliche Veränderung vornehmen: Für den aus Richtung Siegburg kommenden Verkehr wird ebenfalls eine provisorische neue Auffahrt eingerichtet, um die verkehrliche Situation dort weiter zu entspannen, so Kieback.

Hintergrund: Sperrungen von Verbindungsfahrbahnen gibt es seit dem Wochenende im Autobahnkreuz Bonn/Siegburg. An dieser Stelle kann bis in den Herbst 2023 hinein nicht von der A560 auf die A3 nach Köln/Oberhausen aufgefahren werden, und zwar aus beiden Fahrtrichtungen der A560. Der Grund dafür ist die aktuelle Bauphase auf der A3 zwischen Kreuz Bonn/Siegburg und der Anschlussstelle Lohmar. In den kommenden Monaten werden die Standspur und der erste Fahrstreifen in Fahrtrichtung Frankfurt grundhaft saniert. Zudem werden sieben Brückenbauwerke in diesem Abschnitt teilabgerissen und neugebaut. Sechs weitere Brücken werden instandgesetzt. Da zwei Teilbauwerke im Kreuz Bonn/Siegburg abgerissen werden, werden die Verbindungssperrungen notwendig. Zudem ist in der Anschlussstelle Lohmar die Ausfahrt von der A3 aus Frankfurt kommend im selben Zeitraum aufgrund der Bauphase gesperrt. Die Auffahrt nach Köln/Oberhausen hingegen ist offen.

Lage auf der A560

Die Autobahn GmbH meldet auf diesem Streckenabschnitt weitere Einschränkungen und Sperrungen, mit denen Autofahrer ab Dienstag, 24. Januar, rechnen müssen. Von 9 bis 15 Uhr sind am Dienstag, 24. Januar die Verbindungen von der A560 aus Hennef kommend auf die A3 nach Frankfurt sowie von der A3 aus Köln kommend auf die A560 nach Hennef gesperrt. Die Umleitung erfolgt für beide Sperrungen über die Anschlussstelle Niederpleis. Am Mittwoch, 25. Januar, steht von 8 bis 15 Uhr auf der A560 in Fahrtrichtung Hennef nur eine von zwei Spuren zur Verfügung. In die umgekehrte Richtung – in Fahrtrichtung Bonn – ist am Donnerstag, 26. Januar, von 9 bis 16 Uhr eine von zwei Spuren gesperrt.

Die Verbindung von der A560 aus Hennef kommend auf die A3 nach Frankfurt ist am kommenden Freitag, 27. Januar, von 9 bis 15 Uhr, und Samstag, 28. Januar, von 8 bis 17 Uhr gesperrt. Autofahrer werden in dieser Zeit über die Anschlussstelle Niederpleis umgeleitet. Die Autobahn GmbH demontiert in diesen Zeiten Gerüste an Brücken im Kreuz Bonn/Siegburg.

Lage auf der B42

Die Bundesstraße, die von der A59 aus am Rhein entlang in Richtung Süden führt, wurde von viele Bewohnern der südlichen Orte in der Region auch als Ausweichstrecke für die A3 in Richtung Köln benutzt. Aber auch dort staut es sich seit geraumer Zeit. Bereits 2018 wurde die Fahrbahn der Drachenbrücke bei Königswinter von zwei Spuren auf verengt. Ursprünglich sollte die Sanierung der Drachenbrücke nach einem Jahr abgeschlossen sein, Mitte dieses Jahres nennt Straßen NRW nun als Zeitraum für die Fertigstellung. Seit 2021 wird auch die Tunnelkette aus der B42 saniert. Die Folge für die Autofahrer: gesperrte Ab- und Auffahrten, Geschwindigkeitsbeschränkungen, streckenweise eine statt zwei Spuren. Aktuell und laut Straßen NRW voraussichtlich bis Mitte April wird der Verkehr einspurig in beiden Richtungen zwischen Dreieck Bonn-Ost und Königswinter geführt. Die Auffahrt Oberdollendorf in Richtung Linz ist derzeit gesperrt. Mit dem Ende der B42-Sanierung sei nicht vor 2024 zu rechnen, so Straßen NRW.

Mit der nächsten größeren Verkehrsbehinderung ist voraussichtlich im Mai/Juni auf der A560 zwischen der Anschlussstelle Siegburg und dem Dreieck Sankt Augustin-West zu rechnen. Dann baut die Bahn (DB) eine neue Brücke im Zuge des S13-Streckenausbaus.

Saisonal bedingte Staus

Insgesamt meldet die Autobahn GmbH auch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen im Rhein-Sieg-Kreis. Die derzeitige Lage sei typisch für einen Januar, so Kieback. Der Januar gehöre zu den verkehrsreichsten Monaten des Jahres. „Wenige Menschen haben Urlaub und verzichten auf andere Verkehrsmittel. Dadurch ist es voller auf allen Straßen, also auch den Autobahnen. In diesem Jahr kommt hinzu, dass immer weniger im Homeoffice arbeiten. Auf den Straßen ist es daher relativ voll“, resümiert Kieback. Die Staus auf den Autobahnen ähnelten insofern dem Niveau aus Vor-Corona-Zeiten.