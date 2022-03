Kommunen kritisieren den Kreis : Der Rhein-Sieg-Kreis will 79 zusätzliche Stellen schaffen

Rhein-Sieg-Kreis Trotz zum Teil heftiger Kritik aus den 19 Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises am Stellenplan stimmt der Kreisausschuss den zusätzlichen Ausgaben von 2,7 Millionen Euro jährlich zu. Die Kreisverwaltung verteidigt sein Vorgehen.

Krisenfeste Verwaltung

Acht zusätzliche Stellen braucht die Ausländerbehörde, um die Aufenthaltsregelungen besser angehen zu können. Schon öfters war in den Fachausschüssen bemängelt worden, dass es dort erhebliche Rückstände bei der Bearbeitung von Anträgen gibt. Weitere Personaleinstellungen soll es im Bereich IT und Kommunikation (zwei), im Personalmanagement (drei), im allgemeinen Finanzwesen (zwei), im Straßenbau (eine), eine im Veterinäramt, zwei in den Berufskollegs, vier für soziale Aufgaben, zwei für soziale Einrichtungen, fünf im Gesundheitsamt, vier für regionale Kooperationen sowie zwei für Aufgaben in der Abteilung Verkehr und Mobilität geben. Drei Stellen bei der Erziehungsberatung waren bereits im Haushalt vorgesehen. Laut Vorlage macht das zusätzliche Kosten von rund 2,7 Millionen Euro jährlich aus, von denen 1,15 Millionen refinanzierbar seien, heißt es.

Kreisumlage gesenkt

Der Bürgermeister der Stadt Hennef, Mario Dahm, wies darauf hin, dass die Senkung des Kreisumlagesatzes überwiegend auf die verbesserte Ertragslage des Rhein-Sieg-Kreises zurückzuführen sei. „Eigene Konsolidierungsbemühungen lässt das Papier vermissen“, so Dahm. „Hier sehe ich den Rhein-Sieg-Kreis zukünftig verstärkt in der Pflicht.“ Dennoch habe der Hennefer Rat dem Nachtragshaushalt 2022 zugestimmt. Auch Bornheims Bürgermeister Christoph Becker appellierte an den Kreis, „die mittelfristige Finanzplanung auf niedrigem Niveau stabil zu halten oder sogar weiter zu senken“. Die Kommunen Bad Honnef und Königswinter stimmten den Plänen des Kreises umfänglich zu.

Zweifel am Stellenbedarf

Der Erste Beigeordnete der Stadt Meckenheim, Hans Dieter Wirtz, zweifelte an, dass neues Personal in diesem Umfang im Kreis wirklich sein müsste. Der Bürgermeister der Gemeinde Much, Norbert Büscher, warf dem Kreis gar vor, mit der Anpassung des Stellenplans in diesem Maße „aus dem Vollen zu schöpfen. Ich rege an, die Stellenanpassungen nicht im vorgeschlagenen Maß vorzunehmen“, schrieb er in einer Stellungnahme an Landrat Sebastian Schuster. Man erkenne nicht die Konsolidierungsbemühungen des Kreises und erwarte weitergehende Informationen, warum beispielsweise ein so hoher Bedarf im Kreisjugendamt bestehe.