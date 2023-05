Wohnen und Bauen im Rhein-Sieg-Kreis Wo es in der Region noch Bauland gibt

Wer ein Eigenheim bauen will, braucht Geld – und die Zeit, ein geeignetes Grundstück zu finden. Baugrundstücke im Rhein-Sieg-Kreis sind ein rares Gut, das zeigt der Grundstücksmarktbericht 2022. Die Anzahl verfügbarer Baugrundstücke ist im Vergleich zum Vorjahr um mehr als ein Drittel zurückgegangen. Das macht den Boden teuer: In Bad Honnef und Siegburg liegen die Bodenrichtwerte bei bis über 700 Euro pro Quadratmeter. Mit einem durchschnittlichen Wert von rund 100 Euro pro Quadratmeter bleibt Windeck am günstigsten.