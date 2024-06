Evangelische Kirche an Rhein und Sieg Kreissynode gestaltet neue Formate für die „Kirche der Zukunft“

Almut van Niekerk möchte Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises an Sieg und Rhein bleiben. Nach acht Jahren stehen im Herbst Neuwahlen an, dann allerdings unter einem neuen Vorzeichen: „Die Kreissynode hat sich dazu entschieden, das Amt des Superintendenten an die Realitäten anzupassen“, erklärt van Niekerk. Aus dem Neben- soll ein Hauptamt werden. „Für meine Gemeindepfarrstelle in Sankt Augustin habe ich eine 100-prozentige Entlastung“, sagt sie. Es gebe aber Zeiten, in denen sie trotzdem parallel als Gemeindepfarrerin und als Superintendentin arbeite. Deswegen wird die Superintendentur nun deutschlandweit als hauptamtliche Stelle ausgeschrieben. Mit der Amtsinhaberin steht die erste Bewerberin schon fest.