Partnerschaft des Friedens : Wie Rheinbacher Schüler die Partnerschaft mit Leben füllen

Rheinbach Die „Partnerschaft des Friedens“ zwischen Rheinbach und Douament bei Verdun soll mit Leben erfüllt werden. Ein wichtige Rolle spielt dabei die Jugend.

Die einen feierten in Paris, die anderen in Rheinbach – dort auf nationaler, hier auf lokaler Ebene: den 60. Jahrestag der Unterzeichnung des Deutsch-Französischen Freundschaftsvertrags. Am 22. Januar 1963 haben die Staatsoberhäupter Frankreichs und Deutschlands, Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, im Elysée-Palast in Paris mit diesem auch Elysée-Vertrag genannten Freundschaftsvertrag nach Jahrhunderten, in denen von „Erbfeindschaft“ der beiden Länder die Rede war, sowie zwei Weltkriegen den Grundstein für eine enge Zusammenarbeit gelegt, die heute einen der wichtigen Grundpfeiler der Europäischen Union bildet.