Verfahren wegen Eingriffs in den Straßenverkehr Rollerfahrer soll Frau beim Fahren geschlagen haben

Mit der Einstellung des Verfahrens gegen eine Zahlung von 600 Euro endete der Prozess am Siegburger Amtsgericht gegen einen 44-Jährigen aus Neunkirchen-Seelscheid wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Er soll im Juli 2023 auf der Hauptstraße in Neunkirchen-Seelscheid mit seinem Motorroller neben den Pkw der zuvor vor ihm fahrenden Zeugin gefahren sein und versucht haben, diese durch das geöffnete Fenster vor den Kopf zu schlagen. Die Zeugin habe dem Schlag ausweichen können. Beim Überholvorgang soll er seinen Roller nach links gezogen und dabei das Fahrzeug der Zeugin touchiert haben.