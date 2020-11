Zusammenstehen in Corona-Zeiten : Rote Lichter leuchten für die Solidarität in Siegburg

Die Veranstaltung in Siegburg appelliert an die Bürger, lokale Unternehemen in Corona-Zeiten zu unterstützen. Foto: Paul Kieras

Siegburg Sie haben es zurzeit besonders schwer: Gastronomen, Hoteliers und Kunstschaffenden sehen sich durch die Pandemie und den Lockdown in ihrer Existenz gefärdet. Siegburger rufen unter dem Motto „Siegburg hält zusammen/Support your Locals“ zur Solidarität.

Rund 60 Siegburger folgten am Dienstagabend einem Aufruf von Britta Nießen, Patricia Fandreyer und Inga Brauns, um in Corona-Zeiten an den schweren Stand von Gastronomen, Hoteliers und Kunstschaffenden zu erinnern, die in ihrer Existenz bedroht sind. „Es geht uns nicht darum, gegen etwas zu sein, sondern ein Zeichen zu setzen“, so Britta Nießen. Sie wollten unter dem Motto „Siegburg hält zusammen/Support your Locals“ zur Solidarität mit den Betroffenen des „Lockdown light“ aufrufen.