14. Staffel von „Der Bachelor“ Siegburgerin will das Herz des Bachelors erobern

Eine von ihnen ist die 30 Jahre alte Larissa aus Siegburg. Die Versicherungskauffrau will bei der Datingshow des Privatsenders die große Liebe finden. Dass die neue Staffel wieder in Südafrika gedreht wird, ist ein Pluspunkt für die 30-Jährige, die mit ihrem zukünftigen Partner gerne für einige Zeit im Ausland leben würde. An sich selbst schätzt Larissa ihre „offene, kommunikative und verständnisvolle Art“. Was ihren Traummann angeht, scheint sie klare Vorstellungen zu haben: So berichtet sie RTL gegenüber, dass sie sich als Bachelor am liebsten Ryan Reynolds wünscht.