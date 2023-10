Frank Kemper verlässt die Linken Langjähriger Kreistagsabgeordneter wechselt zu Sarah Wagenknecht

„Wenn es jetzt nicht zur Initiative von Sahra Wagenknecht gekommen wäre, wäre ich zum Ende des Jahres auch aus der Linken ausgetreten“, sagt Kemper. „Die Linken sind mir zunehmend fremd geworden.“ Was diese politisch täten, ließe sich mit „Regenbogenpolitik“ umschreiben: „Viel Symbolik, nichts Konkretes“, so Kemper. Die Themen Frieden und Soziales, seine eigenen Hauptbeweggründe für sein politischen Engagement, seien bei der Linken zuletzt stark vernachlässigt worden. Katharina Blank sieht das naturgemäß anders und blickt hoffnungsvoll in die Zukunft: „Wir blicken gespannt nach vorne und freuen uns über die vielen neuen Mitglieder, die bisher durch Wagenknecht und ihre Anhängerschaft abgeschreckt wurden.“