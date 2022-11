Bahn kündigt noch eine Angebotsverschlechterung an : Inbetriebnahme der S13 hat Auswirkungen auf Züge der Siegstrecke

Kritik am ICE-Fahrplan für Siegburg/Bonn : Kreistagsfraktionen wollen Druck auf DB-Vorstand ausüben Die Region will den Fahrplanwechsel am ICE-Halt in Siegburg nicht widerstandslos hinnehmen. CDU, Grüne, SPD und FDP wollen über ihre Vertreter im Aufsichtsrat der Bahn gemeinsam Druck auf den DB-Vorstand ausüben.