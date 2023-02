Sanierung der Annokirche in Siegburg : Das Kreuz ist zurück auf der Turmspitze

Das restaurierte Kreuz ist zurück auf der Turmspitze der Siegburger Annokirche. Foto: Paul Kieras

Siegburg Die Arbeiten an der Siegburger Pfarrkirche Sankt Anno schreiten voran. Das Dach ist inzwischen saniert und neu eingedeckt. Jetzt ist auch das Kreuz aus der Restaurationswerkstatt zurück. Das Gerüst wird allerdings noch weiter gebraucht.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Paul Kieras

Normalerweise ragen sie in 73 Metern über der Weierstraße in den Himmel. Doch seit Mitte September waren Kreuz, Kugel und Wetterhahn der Siegburger Pfarrkirche Sankt Anno zur Restauration in der Kunstschmiedewerkstatt von Sebastian Hoppen in der Nähe von Linz. Seit Samstag sitzt zumindest das Kreuz wieder auf seinem angestammten Platz hoch oben auf der Turmspitze. Ein Autokran hat das gute Stück in die Höhe gehoben, wo der Kunstschmied es wieder an seinem angestammten Platz befestigt hat. Die Aktion zog in den Morgen- und Vormittagsstunden viele Blicke auf sich.

Für Hoppen und seine Söhne Stefan und Thomas war das Anbringen des Kreuzes indes reine Routinearbeit. In der 75-jährigen Firmengeschichte seien bereits weit mehr als 1500 Mal solche Sanierungen und Montagen vorgenommen worden, sagt der Unternehmenschef. Kugel und Hahn sollen zu einem späteren Zeitpunkt dem Kreuz auf die Kirchturmspitze folgen.

„Das Kreuz war eigentlich in einem sehr guten Zustand“, berichtet Hoppen. Und das trotz seines Alters, das er höher einschätzt als das der Kirche, die 1906 erbaut wurde. „Ich schätze, es stammt aus der Zeit um 1870. Entweder war es ursprünglich auf dem Turm einer anderen Kirche, oder das zur Herstellung verwendete Material ist so alt“, erklärt der Fachmann.

Rostschäden wies das Kreuz nur am Fuß auf, wo es von der Kugel umgeben und mit dem sogenannten Kaiser, dem vertikalen, tragenden Holzbalken für die Dachkonstruktion, verbunden war. „Bei Sturm bewegt sich das Kreuz bis zu 15 Zentimeter“, erklärt Hoppe. Dadurch habe Wasser in die Kugel eintreten, am Kaiser entlang fließen und die Holzbalken bis zur Fäulnis schädigen können.

Fehler bei einer früheren Sanierung

Die Dachschalung wurde an den faulen Stellen mittlerweile ausgebessert, das Dach wieder mit Schiefer bedeckt. Bei der Sanierung in den 1980er Jahren habe man den Fehler gemacht und zur Abdichtung zwischen Kugel und Kreuz Silikon und zum Teil Bauschaum benutzt, so Hoppen. Nun hat er das Ganze verbleit. Eine Stahlkonstruktion, die auf den Kaiser gestülpt wurde, ist so konzipiert, dass Wasser nach außen abgeleitet wird und keinen Kontakt mehr zu Holzkomponenten haben kann.

Auch wenn die Dacharbeiten abgeschlossen sind, wird das Gerüst, das die Annokirche seit dem Sommer 2022 umhüllt, noch lange nicht abgebaut. Denn auch an der Fassade sind erhebliche Schäden aufgefallen, die ebenfalls aus „Pfusch am Bau“ herrühren, wie Kirchenvorstand und „Baupate“ Herbert

Honisch berichtet. Bei der Reinigung der Oberflächenfassade sei nun nämlich festgestellt worden, dass die Verfugung fast in Gänze Mängel aufweist und teilweise Ausbesserungen nicht ausreichen würden.

Auch die Fassade muss saniert werden

Bei der letzten Sanierung in den 1990er Jahren war offensichtlich ein zu harter Mörtel verwendet worden. Für den weichen Tuffstein, mit dem der aus Backstein gebaute Turm verkleidet ist, war der zu hart. Daraus resultieren Wassereintritte, Risse und Hohlräume zwischen Tuff- und Backstein. Zudem gibt es nach Erkenntnis der Spezialisten zu wenig Bindesteine. Nun wird laut Honisch überlegt, eine neue Verfugung mit einem geeigneten Material sowie den Einsatz einer Lage von Bindesteinen in jeder vierten Gerüstebene vorzunehmen und dazu Tuffsteine in den dahinterliegenden Backstein zu verankern. Denn die Gefahr, dass sich große Teilstücke der Fassade lösen, sei sehr groß.