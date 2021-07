Neuer Anstrich für Siegburger Wahrzeichen : Sanierung der Abteikirche in Siegburg hat begonnen

Sanierung der Abteikirche in Siegburg hat begonnen

Siegburg Das Erzbistum Köln beginnt mit der Sanierung der Siegburger Abteikirche. Zunächst erhält Sankt Michael eine neue Farbe, anschließend gehen die Arbeiten im Inneren weiter.

Die Abteikirche auf dem Siegburger Michaelsberg hat sich in den vergangenen Tagen erkennbar verändert. An ihrem Turm ist ein Gerüst in die Höhe gewachsen – als weithin sichtbares Zeichen dafür, dass die Sanierung von Sankt Michael beginnt. Wie berichtet, hatte das Erzbistum Köln diese bereits im März angekündigt, den Start dann aber coronabedingt nach hinten verschieben müssen.