Investitionen in die Siegburger Schullandschaft : Sanierungskosten für das Schulzentrum Neuenhof steigen

Sgrafitto

Das originale Sgraffito, das der Siegburger Künstler Siegfried Bonk in den 1950 Jahren an die Turnhalle des Gymnasiums Alleestraße gebracht hat, wird dem Abrissbagger zum Opfer fallen. So viel steht schon jetzt fest. Gleichwohl soll das Kunstwerk „Die tanzenden Mädchen“ der Schule und damit auch den Siegburgern auch an der neuen Halle erhalten bleiben. Wie berichtet, hatte sich zunächst die CDU, dann die Schule selbst über einen offenen Brief an Bürgermeister Stefan Rosemann dafür stark gemacht. Die Verwaltung hatte das Amt für Denkmalpflege des Landschaftsverbands Rheinland zu Rate gezogen und zudem prüfen lassen, wie das Sgrafitto in den Neubau eingebunden werden könnte. Diese Prüfungen setzt sie nun fort, auch mit Blick auf die möglichen Kosten – so hat es die Politik entschieden.

Sicher ist indes schon jetzt, dass das Kunstwerk nicht in Originalgröße und auch nicht an seiner ursprünglichen Stelle an den Neubau zurückkehrt. „Wir prüfen nun, ob wir es in originaler oder adäquater Technik zum Beispiel als Rekonstruktion anfertigen lassen“, sagt die Technische Beigeordnete Barbara Guckelsberger. In die Überlegungen soll auch die Schule mit einbezogen werden.