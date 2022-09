Fahndung in Sankt Augustin : Mann entwendet 2000 Euro aus Geldautomat

Sankt Augustin In Sankt Augustin soll ein bislang Unbekannter rund 2000 Euro aus einem Geldautomaten entwedet haben. Die Polizei fahndet nun nach dem Mann.

In Sankt Augustin soll ein bislang Unbekannter Geld aus einem Geldautomaten entwendet haben. Wie die Polizei mitteilte, stand eine 17-Jährige im April an einem Geldautomaten in einer Bank an der Südstraße, um Geld abzuholen und wartete auf die Geldausgabe. Diese verzögerte sich jedoch, sodass die Jugendliche vom Geldautomaten wegging, um mit einer Bankmitarbeiterin zu sprechen.