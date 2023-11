Brauchtum in Siegburg Sankt Martin reitet über den Siegburger Marktplatz

Laut Stadt hatten sich dann in diesem Jahr nur eine Grundschule mit ihren dritten Klassen und eine Kita für den zentralen Zug angemeldet. In der Konsequenz sagte die Verwaltung den Zug in der Innenstadt ab, was von einigen scharf kritisiert wurde. Im neuen Jahr soll es nun einen neuen Anlauf geben und die Schulen und Kindertagesstätten in die Organisation eingebunden werden. Statt eines Zuges gab es in diesem Jahr ein Martinssingen auf dem Marktplatz.