Keine Mehrheit für Nathanael Liminski : Sascha Lienesch ist CDU-Landtagskandidat im Rhein-Sieg-Kreis V

Siegburg Die mit Spannung erwartete Abstimmung der CDU-Wahlversammlung über den Kandidaten für Rhein-Sieg hatte dann doch einen klaren Sieger. Sascha Lienesch setzte sich gegen Nathanael Liminski durch.

Sascha Lienesch wird bei der Landtagswahl für die CDU in Siegburg, Sankt Augustin und Lohmar an den Start gehen: Der CDU-Fraktionsvorsitzender in Sankt Augustin gewann am Ende das Kopf-an-Kopf-Rennen gegen das politische Schwergewicht aus Düsseldorf, Staatskanzlei-Chef Nathanael Liminski. 155 von insgesamt 1000 wahlberechtigten Christdemokraten aus dem Kreis waren für diese Wahl ins Rhein-Sieg-Forum gekommen.