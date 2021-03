20 Angestellte betroffen : Saturn-Filiale in Siegburg schließt nach 21 Jahren

Der Saturn im Kaufhof an der Kaiserstraße in Siegburg schließt. Foto: Annika Schmidt

Siegburg Nach 21 Jahren schließt der Elektronikmarkt Saturn seine Filiale im Kaufhof-Obergeschoss. Betroffen sind rund 20 Angestellte. Der Laden schließt zum 30. Juni, Schluss mit dem Verkauf ist aber schon früher.

Betroffen von der Schließung sind laut Unternehmen „rund 20 Mitarbeitende und ein Azubi“. Der letzte Verkaufstag werde wohl der 15. Mai sein. In der Umgebung gibt es weitere Märkte in Troisdorf, Sankt Augustin sowie in Hennef. Für bestehende Reparatur-, oder Garantieleistungen verweist Saturn an die Filiale in Sankt Augustin.