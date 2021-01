Schnee auf dem Dach : Dachlawinen sorgen für Sperrungen in Siegburg

Siegburg In der Siegburger Cecilienstraße musste das Ordnungsamt am Montag den Bürgersteig und mehrere Parkplätze vor einem Mehrfamilienhaus absperren. Der Grund: Dachlawinen. Auch die Feuerwehr war im Einsatz.

An einem Mehrfamilienhaus an der Cecilienstraße in Siegburg sind am Montagvormittag mehrere Dachlawinen herabgestürzt. Das Ordnungsamt der Stadt musste daraufhin den Bürgersteig vor dem Haus sowie einzelne Parkplätze sperren. Autobesitzer mussten ihre vor dem Haus parkenden Fahrzeuge umparken.