Patenschaftsprogramm an der Sieg Junge Lachse gehen von Siegburg aus auf die Reise

Ganz vorsichtig tragen die Schülerinnen und Schüler ihre Eimer an das Ufer der Sieg. Sie dürfen nichts verschütten, denn in dem Wasser schwimmen junge Lachse. Die sind groß genug dafür, künftig in der Natur zu leben. Die Mädchen und Jungen aus der Region nehmen aktiv an der Auswilderung der Fische teil und unterstützen sie bei dem ersten Schritt einer langen Reise.