Lachsbesatzaktion am Siegburger Siegwehr : Schüler lassen Lachsbabys in die Freiheit

Fünf Fische holt sich jedes Kind ab, um sie anschließend vorsichtig in der Sieg in die Freiheit zu entlassen. Foto: Scarlet Schmitz

Siegburg Bei einer Lachsbesatzaktion haben Siegburger Schülerinnen und Schüler rund 1000 Jungfische in die Freiheit entlassen. Geschlüpft waren sie vor einigen Wochen am Siegelsknippen.



In bunten Gummistiefeln tapsten viele Kinderfüße vergnügt am Kiesstrand unterhalb des Buisdorfer Wehrs: Auf Einladung der Stiftung Wasserlauf NRW entließen Schülergruppen, die am Lachspatenschaftsprogramm teilnehmen, rund 1000 Junglachse in der Sieg in die Freiheit. Mit einem kleinen Eimerchen liefen die Jungen und Mädchen zu Fischwirtschaftsmeister Fabian Gräfe vom Rheinischen Fischereiverband (RhFV) und erhielten von ihm jeweils fünf Fische. Damit gingen sie wenige Schritte in den Fluss hinein und tauchten vorsichtig einen Teil des Eimers in die Sieg. Mit ihren Händen strömten sie nach und nach etwas kaltes Wasser dazu, bis schließlich alle Lachse in den Fluss gespült worden waren.

„Wichtig ist, dass ihr den Eimer nicht direkt in den Fluss hineinkippt, das wäre ein Schock für die Tiere”, wies Umweltbiologin Alev Özgül-Siemund vom Umweltbildungsprojekt Finne die Kinder für ein sanftes Vorgehen an. Die Junglachse müssten sich erst langsam an die neue Gewässertemperatur gewöhnen. Geschlüpft sind sie einige Wochen zuvor im Wildlachszentrum am Siegelsknippen. Dort hatten Fachleute im vergangenen Herbst einigen Lachsrückkehrern Eier entnommen und diese dann befruchtet. Die in der Zwischenzeit herangewachsene, neue Lachs-Generation wurde nun während der Lachsbesatzaktion ins wilde Gewässer entlassen. „Nun suchen sie sich ihre Laichgründe in kleinen Nischen oder extremen Flachbereichen von kleineren Bächen”, erklärte der Biologe Armin Nemitz vom RhFV.

Noch wiegen die Lachsschlüpflinge weniger als ein Gramm und messen nur rund vier Zentimeter Länge. Doch in hiesigen Gewässern finden die Jungfische ein regelrechtes Buffet an Nahrung vor. „Ich schätze, dass die besetzten Fische nur ein Jahr lang hierbleiben, ehe sie in Richtung Atlantik abwandern, weil sie sehr viel Driftnahrung auf unseren Flüssen zum Fressen finden”, sagte Nemitz. Als Driftnahrung werden Insekten und auch deren Larven bezeichnet, die sich auf dem Gewässer in Richtung Hauptströmung bewegen.

Die Lachse wachsen ein bis zwei Jahre lang in ihrer Kinderstube im Siegeinzugsgebiet auf. „Bald schon verlieren die Junglachse ihre Tarnfarbe und werden dann silbrig hier im Süßwasser”, erläuterte Frank Molls, Geschäftsführer der Stiftung Wasserlauf NRW. Die Kinder erfuhren, dass die ausgesetzten Lachse nun zuerst als Einzelkämpfer um ihr Revier konkurrieren. „Erst später, wenn sie sich als sogenannte Smolts auf ihre lange Reise in den Atlantik begeben, schließen sich die Lachse als Schwarm zusammen”, so Molls. Bis dahin sind sie auf die Größe einer Handlänge gewachsen.

Alle Eimer leer und die Lachse schwimmen nun frei in der Sieg. Alecia und Mascha (von links) entlassen zusammen mit Reiner Grube und Inken Weiß Lachsjunge in die Freiheit. Foto: Scarlet Schmitz

Der Lebenslauf des Lachses wird im Wissenshaus Wanderfische veranschaulicht, das am Mittwoch eine von drei Lernstationen für die Schulkinder war. An einer anderen Station direkt am Siegburger Siegufer führte Fischwirtschaftsmeister Sven Wohlgemuth vom RhFV verschiedene Fischereifanggeräte vor. An einer weiteren Station direkt am Fluss kescherten die Kinder Kleinstlebewesen aus dem Wasser, um sie anschließend in einem Glas genau beobachten zu können. „Von den Eintagsfliegenlarven gab es sehr viele”, erzählte die achtjährige Muqeet. Außerdem gab es Köcherfliegenlarven, Eintagsfliegenlarven, kleine Krebse und Strudelwürmer zu sehen. Manche Tiere seien auch etwas eklig gewesen, berichteten die Kinder.