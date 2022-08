Fahndung nach Tätern läuft : Räuber feuern bei Überfall auf Siegburger Kiosk Schüsse ab

Ein Streifenwagen parkt vor dem Kiosk in Siegburg-Zange, der am Freitagabend überfallen worden ist. Foto: Ulrich Felsmann

Siegburg Kurz vor Ladenschluss haben zwei unbekannte Männer am Freitagabend einen Kiosk im Siegburger Stadtteil Zange überfallen. Als der Kioskmitarbeiter sich dagegen wehrte, fielen Schüsse.

Zwei Unbekannte haben am Freitagabend unter Einsatz einer Schusswaffe einen Kiosk an der Hohenzollernstraße im Siegburger Stadtteil Zange überfallen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die beiden mit einer Sturmhaube maskierten Männer das Geschäft gegen 21.50 Uhr betreten, als der 64-jährige Mitarbeiter gerade dabei war, dessen Schließung vorzubereiten. Einer der Täter richtete eine Waffe auf den Siegburger und forderte ihn auf, sich von der Kasse zu entfernen. Nachdem der 64-Jährige der Aufforderung gefolgt war, ging der unbewaffnete Täter zur Kasse und entnahm dieser einen dreistelligen Bargeldbetrag.