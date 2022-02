Vorwürfe gegen Gymnasium in Siegburg : Schulbuchverlag ändert umstrittene Passage im Philosophiebuch

Siegburg Der Schulbuchverlag Cornelsen in Berlin, der ein wegen Rassismusvorwürfen heftig debattiertes Philosophiebuch herausbringt, wird die umstrittene Aufgabenstellung „umgehend austauschen“. Vertreter des Gymnasiums Alleestraße in Siegburg haben sich unterdessen mit Vertretern der türkischen Gemeinde getroffen.

Ein Philosophiekurs des Gymnasiums Alleestraße in Siegburg sollte über einen türkischen Familienvater in Deutschland diskutieren, der seine Tochter ohne deren Einverständnis mit dem Sohn seines Bruders verheiratet, um diesem eine Aufenthaltserlaubnis für Deutschland und damit eine Existenz zu sichern. Die Aufgabenstellung hatte bundesweit für Empörung gesorgt. Türkische Elternverbände sahen darin eine Stigmatisierung und Förderung von Vorurteilen gegenüber einer Bevölkerungsgruppe.

„Cornelsen setzt sich aktiv für eine moderne, weltoffene Gesellschaft ein. Wir wertschätzen Diversität und betrachten es als unsere Aufgabe, Vielfalt in Schule und Unterricht zu stärken und ein respektvolles Miteinander zu fördern. Dabei sind wir uns unserer Verantwortung bei der Gestaltung von Bildungsmedien bewusst“, so Groh. „Umso mehr bedauern wir, dass wir mit der konkreten Aufgabe aus dem Band ‚Zugänge zur Philosophie‘ aus dem Jahr 2015, die im Mittelpunkt einer Diskussion um Rassismus steht, unseren Ansprüchen an Fairness und Ausgewogenheit nicht gerecht geworden sind.“

Treffen von türkischer Gemeinde und Schule

Unterdessen gab es am Donnerstag ein Treffen von Vertretern der Ditib türkischen Gemeinde Siegburg und des Gymnasiums Alleestraße. „Ich habe das Gespräch als sehr angenehm empfunden“, sagte Schulleiterin Sabine Trautwein dem GA. Die Siegburger Gemeinde, die seit 1978 besteht, habe dargelegt, warum sich die Community durch die Aufgabenstellung verletzt gefühlt habe. Zwangsheiraten gebe es schließlich auch in anderen Kulturen. Es sei gut, darüber zu diskutieren, es hätte aus Sicht der Gemeinde aber gereicht, wenn man dies nicht ausschließlich mit einer Nationalität in Verbindung bringe. Die Schule und die Gemeinde seien mit dem Wunsch auseinandergegangen, eine gemeinsame Botschaft zu formulieren und sich weiterhin besser kennenzulernen, so Trautwein. Die türkische Gemeinde besteht aus rund 300 Vereinsmitgliedern, ihre Moschee werde regelmäßig von rund 2000 Gläubigen aus vielen Nationen besucht.