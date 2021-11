Schulen in Siegburg : Eine Vierfachturnhalle für das Gymnasium Alleestraße

Siegburg Das Siegburger Gymnasium Alleestraße kämpft seit Jahren für eine neue Sporthalle. Die Politik hat sich jetzt mehrheitlich für den Bau einer neuen Vierfachhalle auf dem Haufeld-Parkplatz ausgesprochen.

Das Gymnasium Siegburg Alleestraße (GSA) soll auf dem gegenüber der Schule gelegenen Haufeld-Parkplatz eine neue Vierfachturnhalle erhalten. So hat es zumindest der Bau- und Sanierungsausschuss gegen die Stimmen der CDU beschlossen. Die Christdemokraten stellen allerdings die Rechtsmäßigkeit dieses Beschlusses in Frage. Da ihrer Bitte, zur Klärung offener Fragen Vertreter der Stadtbetriebe AöR in die Sitzung zu laden, nicht nachgekommen worden war, legten sie Einspruch ein. Deswegen steht die Turnhalle nun noch einmal in der nächsten Ratssitzung auf der Tagesordnung.