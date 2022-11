Amokalarm : Polizei an Siegburger Schulzentrum im Großeinsatz

In Siegburg ist am Mittwoch ein Amokalarm ausgelöst worden. Nach Polizeiangaben ist offenbar eine Person mit Waffe gesichtet worden. Foto: Alf Kaufmann

Siegburg Die Polizei ist aktuell in Siegburg im Großeinsatz. Am Schulzentrum Neuenhof wurde Amokalarm ausgelöst. Nach ersten Informationen wurden auch Patronenhülsen gefunden.

An der Alexander-von-Humboldt-Realschule und der angrenzenden Gesamtschule am Schulzentrum Neuenhof in Siegburg ist die Polizei aktuell im Großeinsatz. Am Vormittag wurde Amokalarm ausgelöst. Wie die Polizei unserer Redaktion bestätigte, wurde offenbar eine Person mit einer Waffe gesichtet. Nach GA-Informationen wurden auch Patronenhülsen vor Ort gefunden.