Amokalarm : Großfahndung der Polizei nach Amokalarm an Siegburger Schule

Update Siegburg Großeinsatz in Siegburg: Am Schulzentrum Neuenhof wurde Amokalarm ausgelöst. Die Polizei fahndet nach einem verdächtigen Jugendlichen, Zeugen berichten von zwei Schüssen.



An der Alexander-von-Humboldt-Realschule und der angrenzenden Gesamtschule am Schulzentrum Neuenhof in Siegburg ist die Polizei aktuell im Großeinsatz. Am Vormittag wurde Amokalarm ausgelöst. Wie die Polizei unserer Redaktion bestätigte, wurde eine Person mit einer Waffe gesichtet. Ersten Informationen zufolge wurden auch Patronenhülsen vor Ort gefunden. Die Polizei sprach zunächst ebenfalls von „gefundener Munition“, nahm diese Information im Laufe des Einsatzes aber wieder zurück. Bislang gibt es keine Berichte über Verletzte.

Die Polizei ist mit Spezialkräften im Einsatz, auch zwei Hubschrauber kreisen über dem Schulzentrum und dem angrenzenden Gebiet. Gegen 11.40 Uhr wurde ein Jugendlicher von den Beamten überwältigt und vorläufig festgenommen. Eine weitere Person ist nach Angaben der Polizei flüchtig. Dabei soll es sich um einen blonden, etwa 1,60 Meter großen und etwa 16 bis 17 Jahre alten Jugendlichen handeln. Der Gesuchte soll bei der Festnahme des anderen Jugendlichen in Richtung Kaufland geflüchtet sein. Die Fahndung nach ihm läuft. Die Polizei bittet in den sozialen Netzwerken speziell Eltern darum, die Schule und die angrenzenden Bereich nicht aufzusuchen, um die Einsatzkräfte nicht zu behindern. Für Eltern hat die Polizei eine Betreuungsstelle in der Wolsdorfer Straße 32 beim Malteser Hilfsdienst eingerichtet.

Wie die Schulleiterin der Realschule, Iris Gust, unserer Redaktion mitteilte, sei am Vormittag von einem benachbarten Werksgelände aus eine dunkel gekleidete Person an den Fahrradständern der Schule gesichtet worden. Dabei soll die Person auch einen dunklen Gegenstand in der Hand gehalten haben, der sich als Waffe herausstellte. Die Schulleitung wurde informiert und löste den Amokalarm aus. In dieser Zeit sollen dann auch zwei Schüsse am Gebäude abgegeben worden sein.

Die Polizei sprach zunächst vor Ort ebenfalls von Schüssen, korrigierte die Aussage dann aber hin zu „Knallgeräuschen“. Nach Angaben der Polizei wurden auf dem durchsuchten Gelände Reste von gezündetem Feuerwerk gefunden. Im Einsatz sind Spezialkräfte aus Köln und Düsseldorf, außerdem mehr als 40 Streifenbeamte aus der Region.

Schüler aus Klassen, die sich im Erdgeschoss befinden, sollen sich über die Fenster in Sicherheit gebracht haben. Die Schüler in den oberen Etagen schlossen sich in den Klassenräumen ein und warteten darauf, von den Polizisten nach draußen geführt zu werden. Die Schule wurde von Spezialkräften durchsucht, die Fahndung nach der flüchtigen Person läuft. „Zurzeit hat die Polizei keine Erkenntnisse, dass die durch Zeugen gesehene Person in die Schule gegangen ist.“ Nachdem die Schule durchsucht wurde, brachten Spezialkräfte die Schüler in die angrenzende Turnhalle.

In der benachbarten Gesamtschule waren heute weniger Schüler als üblich im Gebäude, da dort heute ein Beratungstag stattfindet. Siegburgs Bürgermeister Stefan Rosemann (SPD) unterbrach einen auswärtigen Termin und machte sich auf den Weg nach Siegburg.