Kommentar zum dritten Frauenhaus für den Rhein-Sieg-Kreis Zeit für Taten: Das dritte Frauenhaus ist nötig

Oft dauert es viele qualvolle Jahre bis eine Frau die Kraft findet, ihr gewaltdominiertes Zuhause zu verlassen und in einem Frauenhaus um Hilfe zu bitten. Wie hilf- und schutzlos mögen sie und ihre Kinder sich fühlen, wenn sie die dort nicht finden? Mitunter sogar mehrfach eine Ablehnung erfahren müssen? Leider kein Einzelfall, wie die aktuellen Zahlen zeigen. Im Gegenteil, es werden immer mehr Frauen, denen es so ergeht. Auch im Rhein-Sieg-Kreis. Die beiden Frauenhäuser in der Region decken nicht einmal die Hälfte an Schutzplätzen ab, zu deren Schaffung der Kreis laut Istanbul-Konvention verpflichtet ist. 94 Betten fehlen. Das muss sich ändern und zwar schnell.