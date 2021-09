Verstärkte Kontrollen zum Sicherheitstag : Vierzig Fahrgäste ohne Fahrschein bei Kontrollen in Siegburg

Siegburg Bei Kontrollen am Busbahnhof hat die Polizei am gestrigen Mittwoch Strafanzeige gegen rund 40 Fahrgäste ohne gültigen Fahrschein gestellt. Die Kontrollen hatten im Rahmen eines Aktionstages stattgefunden.

40 Fahrgäste ohne gültigen Fahrschein haben Kontrolleure von Polizei und der Verkehrsgesellschaft bei Kontrollen in Siegburg erwischt. In zwei Fällen stellte die Polizei nach eigenen Angaben Strafanzeige wegen Verdachts von Leistungserschleichung. An stark frequentierten öffentlichen Plätzen, allen voran dem Siegburger Bahnhof, zeigten die Einsatzkräfte am Mittwoch verstärkte Präsenz.