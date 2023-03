Öffentlicher Nahverkehr in Siegburg FDP träumt von Schwebebahn zwischen Siegburg und Bonn

Ihre Installation will die FDP im Siegburger Stadtrat beantragen, so lautet ein Beschluss des jüngsten Kreisparteitags. Zwei Strecken hat die FDP dafür vorgesehen: Zum einen soll die Ottobahn entlang der B56 von Franzhäuschen in Lohmar bis zum Bahnhof in Siegburg führen. Das würde eine Busspur und damit die Versiegelung einer Strecke von rund zwei Kilometern auf einer Breite von 3,50 Metern überflüssig machen, so die FDP.