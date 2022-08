Nach der Messerstecherei in Siegburg : Schwer verletztes Opfer aus dem Krankenhaus entlassen

In der Klangfabrik ist in der Nacht zum 30. Juli ein Mensch erstochen worden. Seitdem ist die Diskothek geschlossen. Foto: Holger Arndt

Siegburg Der 28-jährige Verletzte ist nach der Messerstecherei in der Klangfabrik in Siegburg vor gut drei Wochen jetzt wieder zu Hause. Sein Bekannter war bei der Auseinandersetzung tödlich verletzt worden.

Der 28-jährige Mann, der bei der Messerstecherei in der Siegburger Klangfabrik vor gut drei Wochen schwer verletzt worden ist, konnte jetzt aus dem Krankenhaus entlassen werden. Das bestätigte die Polizei. In der Nacht zum 30. Juli hatte es in dem Club eine Messerstecherei mit zwei Tätern und zwei Opfern gegeben. Ein 24-Jähriger starb noch in der Nacht im Krankenhaus. Die Polizei konnte später die Täter ausfindig machen. Der Haupttatverdächtige sitzt seitdem in Haft. Nach dem schrecklichen Vorfall hatten die Betreiber die Disko geschlossen und entschieden, sie nie wieder zu öffnen. Damit geht an dieser Stelle eine jahrzehntelange Ära zuende. Aktuell laufen die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwalt weiter.