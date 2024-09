Leerstand seit zehn Jahren Investor will das Schwesternwohnheim in Siegburg zu Wohnungen umbauen

Die Zeiten, in denen in dem achtgeschossigen Gebäude an der Humperdinckstraße Schwestern und Pfleger aus dem schräg gegenüber liegenden Siegburger Krankenhaus wohnten, sind längst vergangen. Zehn bis zwölf Jahre steht das ehemalige Schwesternwohnheim an so zentraler Stelle in der Innenstadt nun schon weitestgehend leer, schätzt Siegburgs Technischer Beigeordneter Stephan Marks. Das könnte sich nun ändern. „Es gibt einen interessierten Investor, der das angehen möchte“, berichtete Marks in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses. Demnach will der Interessent das Gebäude vom Helios-Konzern kaufen und dort in unterschiedlichen Formaten und Größen neuen Wohnraum schaffen.