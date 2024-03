Badespaß speziell für Kinder Kinder schwimmen mit Riesenkrake und Hai

Organisiert hat den „Schwimmtiertag“ am Sonntag Rita Gaines-Willems vom Oktopus-Freizeitbad bereits zum dritten Mal. „Begonnen haben wir damit bereits vor Corona“, erklärt sie und berichtet, dass die Resonanz groß sei und die Besucherfrequenz deutlich höher als an normalen Tagen. In Zukunft soll die Aktion einmal im Monat stattfinden. „Die Idee dahinter ist, dass viele Kinder nicht mehr schwimmen können und wir sie so spielerisch ans Wasser gewöhnen wollen“, so Rita Gaines-Willems. Obwohl jeder auch selbst ein Schwimmtier mitbringen kann, ist das ihr zufolge eher die Ausnahme. Die Plastiktiere stammen fast ausschließlich aus dem Oktopus-Fundus.