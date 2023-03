Wissenswertes über Siegburg Schwindelnder Stadtführer schließt Bildungslücken

Dass es in Siegburg, bevor die Preußen kamen, keinen einzigen Protestanten gab, dass eben diese Preußen aufgrund ihrer blauen Uniformen „Blauköppe“ genannt wurden, dass die Kaiserstraße im 19. Jahrhundert ein besserer Feldweg war und die Holzgasse ihren Namen den Holzbohlen verdankt, mit denen sie einst beplankt war und die Straßenbahn ab 1914 über die Bahnhofstraße fuhr, weil der Weg zum heutigen S-Carré noch gar keine Straße war – all das erfuhren die Teilnehmer von Halft. Und noch viel mehr. Siegburgs Töpferhandwerkstradition fand in den amüsanten Vorträgen des Stadtführers ebenso Erwähnung, wie die Geschichte der Servatiuskirche und des Annoschreins. Dass Orestiada, eine der fünf Partnerstädte Siegburgs, in Griechenland liegt und dass am Pranger auf dem Marktplatz nie eine Frau gestanden hat, wussten nicht alle. Dennoch freuten sich die Teilnehmer am Ende der Führung über einige Punkte, die sie bei der Beantwortung der Fragen gesammelt hatten. Wie Halft versprochen hatte, gab es für das Siegerpaar auch einen Gewinn: zwei Kugelschreiber. Vor allem schloss der Stadtführer aber viele Wissenslücken und versprach: „Es wird noch ein bis zwei weitere Führungen in diesem Jahr geben.“