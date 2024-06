Kreis-CDU nominiert Spitzenkandidat für Kommunalwahl Sebastian Schuster will bis 2030 Landrat des Rhein-Sieg-Kreises bleiben

Sie sind alle ins Kranz Parkhotel in Siegburg gekommen. Beide im Rhein-Sieg-Kreis direkt gewählten CDU-Bundestagsabgeordnete (Norbert Röttgen und Elisabeth Winkelmeier-Becker), die fünf Landtagsabgeordneten (Björn Franken, Jonathan Grunwald, Oliver Krauß, Katharina Gebauer und Sascha Lienesch) und etliche Kreisvorstandsmitglieder. Es gilt offenbar Einigkeit und Unterstützung für Sebastian Schusters dritte Kandidatur zu demonstrieren. Der hatte im Januar im GA-Interview noch klargestellt: „Mir wird es nicht langweilig, und ich bin auch nicht amtsmüde.“ Seit Samstagmittag ist es also offiziell: Schuster tritt erneu an und will bis 2030 Landrat bleiben.