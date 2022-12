Landschaftsschutz in Siegburg : Seidenberg soll Waldfläche werden

Wohnen in Siegburg : Am Seidenberg soll neuer Wohnraum entstehen Entlang der Straße „Auf dem Seidenberg“ sollen neue Wohnhäuser entstehen. Dafür muss die Stadt Siegburg den Bebauungsplan ändern: Der Bereich soll von einem Misch- in ein Wohngebiet umgewandelt werden. Vor dem politischen Beschluss gibt es Kritik an dem Plan.