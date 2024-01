In der Nachtschicht Krankenpflegerin missbraucht im Vollrausch Patienten

Troisdorf/Siegburg · Während des Dienstes in einem Senioren- und Pflegeheim in Troisdorf verging sich die 32-jährige Krankenpflegerin an zwei bettlägerigen Patienten. Sie gab an, sich an die Taten nicht erinnern zu können.

16.01.2024 , 15:02 Uhr

Verhandelt wurde der Fall am Amtsgericht Siegburg. Foto: Meike Böschemeyer

Von Paul Kieras

Der Fall sei schon etwas Besonderes und nicht alltäglich, erklärte der Vorsitzende Richter eines Schöffengerichts am Siegburger Amtsgericht, Alexander Bluhm, zum Abschluss eines Prozesses gegen eine 32-Jährige Krankenschwester und Pflegekraft. „Wenn die Lichter ausgehen, kann das absurde Formen annehmen“, wie der verhandelte Fall zeige, so der Richter. Die Angeklagte habe „schlimme Taten begangen“, was in ihrem Kopf vorgegangen sei, wisse niemand.