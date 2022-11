Lachsfest in Siegburg : Klimawandel erschwert den Aufstieg der Lachse in der Sieg

Schauen interessiert dem Lachs in der Sieg hinterher: Schüler aus Sankt Augustin und Siegburg. Foto: Inga Sprünken

Siegburg In diesem Herbst haben weniger Lachse als erhofft den Weg die Sieg hoch zu ihren Laichgründen geschafft. Dennoch sehen alle Beteiligten das Wanderfischprogramm als Erfolg. Den feierten sie nun beim alljährlichen Lachsfest in Siegburg.



Panisch schlägt das Lachs-Männchen mit seinem Schwanz, als es vorsichtig ein kleines Stück aus seinem Plastik-Bassin geholt wird – neugierig beobachtet von mehr als 50 Paar Augen. Es windet sich so wild, dass das Wasser in Richtung der Zuschauer spritzt. Schon nach kurzer Zeit ist es vorbei. Das mehr als 40 Zentimeter große Tier wird wieder in sein Heimat-Gewässer entlassen – die Sieg. Aus der ist es zuvor eigens geholt worden, um die Erfolge des Wanderfischprogramms beim Lachsfest an der Kontroll- und Fangstation für Wanderfische NRW am Siegwehr vorzustellen. Das Fest war Anlass dafür, dass NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen drei Schulklassen aus Siegburg, Sankt Augustin und Siegen Urkunden über eine Lachspatenschaft überreichte.

„Die Wiederansiedlung von Lachsen ist eine Generationenaufgabe. Darum freue ich mich besonders darüber, dass die Schülerinnen und Schüler durch Exkursionen an die Sieg und in das neue Wissenshaus Wanderfische mehr über das spannende Leben der Lachse und das Thema Naturschutz erfahren“, so die Ministerin in ihrer Rede, die sie im Anschluss an die Begrüßung durch den Präsidenten des Fischereiverbandes NRW, Johannes Nüsse, hielt. Die Grundschüler aus Siegburg und Sankt Augustin freuten sich über die Urkunden über die Lachspatenschaften aus der Hand der Ministerin. Sie wurden mit Unterstützung der Victor-Rolff-Stiftung aus Vettweiß-Gladbach, des Wahnbachtalsperrenverbandes Siegburg und des Siegwerks vergeben. Ebenfalls am Projekt beteiligt sind der Fischschutzverein Siegburg, der Rheinische Fischereiverband und die Siegfischereigenossenschaft in Hennef.

Regen im Herbst ebnet den Weg zu den Laichgründen

„Im Oktober muss es regnen, damit Lachse wandern können“, sagt Biologe Achim Nemitz. Mit der diesjährigen Trockenheit begründet der fachliche Koordinator für das Lachsprogramm im Rheinischen Fischereiverband, warum es bisher noch nicht gelungen ist, 50 Fisch-Paare am Buisdorfer Wehr zu fangen. Die Herausforderungen des Klimawandels mit niedrigen Wasserständen erschweren den Aufstieg der Lachse zu ihren Laichgebieten in den oberen Flussbereichen, wo Kiesgründe ideale Bedingungen für sie bieten. „Ich glaube aber, es wird noch regnen, so dass wir noch welche fangen können“, so Nemitz mit Blick auf die Tatsache, dass die Fische ab dem Spätherbst noch bis Mitte Dezember aus dem Meer die Flüsse hinaufziehen. Am Ende dieser Wanderung legen die Weibchen ihre Eier ab, die von den Männchen befruchtet werden. Danach wandern die Tiere wieder zurück Richtung Meer. Etwa 200.000 Eier werden auf diese Weise produziert. Doch das ist zu wenig für die erfolgreiche Wiederansiedlung der Wanderfische.

„Wir brauchen 520.000 Eier, um etwa 500.000 Larven zu erhalten“, erklärt Nemitz, warum etwa dreimal 50 Elternfische gefangen und in die Fischzuchtanlage des LANUV in Kirchhundem-Albaum gebracht werden. Dort und an Standorten in anderen Bundesländern werden aus der Nachkommenschaft neue Eltern-Tiere gezogen und wieder in die Sieg eingesetzt. Wie das Ganze genau funktioniert, erfuhren die Teilnehmer im Besucherzentrum „Wissenshaus Wanderfische“ des Siegburger Fischschutzvereins.

Erster Maifisch seit 70 Jahren

Nicht nur Lachse stehen im Fokus des Wanderfisch-Programms. Auch der Maifisch, der Nordseeschnäpel, Aale sowie Fluss- und Meerneunauge konnten mit Hilfe der länderübergreifenden Kooperationen wieder angesiedelt werden. So wurde diesem Jahr der erste aufsteigende Maifisch seit 70 Jahren in der Kontrollstation in der Sieg nachgewiesen.

Die Tiere legen im Laufe ihres Lebens teilweise tausende Kilometer zurück, um zu ihren Laichorten und wieder zurück zu gelangen. Damit das gefahrlos funktioniert, arbeiten Bundesländer wie Rheinland-Pfalz und Hessen sowie die Niederlande, Frankreich und die Schweiz zusammen. Dabei geht es um Gewässerentwicklungsmaßnahmen in Bezug auf die Durchgängigkeit der Gewässer, den Schutz der Einzugsgebiete und die Entwicklung der Gewässerstruktur. Allein in der Sieg wurden bisher 60 Wanderhindernisse beseitigt oder durchgängig gestaltet. Dass das Programm greift, belegt die Tatsache, dass in Nordrhein-Westfalen die meisten Lachsrückkehrer im gesamten Rheinsystem nachgewiesen wurden. Sowohl die natürlich geborenen Jungfische, als auch die künstlich aus den zurückkehrenden Lachsen gewonnenen Tiere ziehen nach ein bis zwei Jahren im Frühjahr ins Meer.

„Wenn sich die Lachsbestände weiter positiv entwickeln, wird auch der künstliche Besatz irgendwann nicht mehr notwendig sein“, so Nemitz. Das Männchen, das zu Demonstrationszwecken gefangen wurde, ist nach seiner Aussage etwa fünf Jahre alt. „Es steht am Ende seines Lebens, denn die wenigsten männlichen Lachse schaffen ein zweites Mal den Aufstieg“, so der Biologe.